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«Рубин» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч РФПЛ
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«Рубин» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч РФПЛ 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
"Рубин" и "Спартак" назвали стартовые составы на матче чемпионата России по футболу, сообщает "Советский спорт".
Стартовый состав «Рубина»: Джанаев, Энаке, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов, Нобоа, Могилевец, Подберезкин, Карадениз, Жемалетдинов.
Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Кузьмин, Сорокин, Коновалов, Шекари, Голдобин.
Стартовый состав «Спартак»: Селихов, Ещенко, Кутепов, Максимович, Комбаров, Глушаков, Зобнин, Фернандо, Самедов, Ханни, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Рассказов, Петкович, Ананидзе, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Педро Роша.
Матч «Рубин» — «Спартак» пройдет на стадионе «Казань-Арена» в 19.00. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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