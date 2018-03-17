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Логинов — о голе: хорошо попал, а Францоуз не ожидал броска
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Логинов — о голе: хорошо попал, а Францоуз не ожидал броска 

Чемпионат.com 10 часов назад
Защитник «Салавата Юлаева» Александр Логинов поделился впечатлениями от победы над «Трактором» (3:2 ОТ, 1-1) во втором матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина.
«Вторую игру подряд создаем много моментов, но есть проблемы с реализацией. Францоуз — хороший вратарь, выручает свою команду. Нам надо быть понастырнее. В целом мы посильнее и посвежее выглядим. Теперь едем в Челябинск с хорошим настроением. 1-1 в серии, битва продолжается.
Мой гол? Да, видимо, бросок был для Францоуза неожиданный, хорошо попал», — сказал Логинов после матча.
Видео гола Логинова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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