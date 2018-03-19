Итоги футбольных выходных в Европе

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 25 мячей в девяти сезонах Примеры подряд. Форварды Криштиану Роналду Мохамед Салах и Мауро Икарди оформили покеры. «Ювентус» неожиданно сыграл вничью со СПАЛом, а «Бавария» впервые с ноября проиграла в Бундеслиге. О главных событиях выходных в ведущих европейских чемпионатах — в материале RT. Англия. Покер Салаха в АПЛ и отсутствие сюрпризов в Кубке

31-й тур АПЛ получился усечённым из-за четвертьфинальных матчей Кубка Англии. В субботу в рамках последнего «Тоттенхэм» и « Манчестер Юнайтед » не встретили сопротивления со стороны «Суонси» и «Брайтона» соответственно и теперь встретятся друг с другом в полуфинале.

Лондонцы отправили в ворота соперника три безответных мяча, но счёт мог бы быть крупнее, не отмени арбитр гол Сон Хын Мина в первом тайме. Для того, чтобы определить, что футболист находился в положении вне игры, судье пришлось прибегнуть к системе видеопомощи (VAR). Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино остался этим крайне недоволен.

«Это кошмар. Мне жаль людей, пытающихся использовать эту систему. Лучше пусть рефери и его ассистенты допускают ошибки, чем все будут ждать три или четыре минуты, пока они пересмотрят эпизод», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

«МЮ» же после вылета из Лиги чемпионов обыграл «Брайтон». Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку и Неманья Матич . Несмотря на выход в следующую стадию, Жозе Моуринью остался недоволен своими подопечными.

«Игра получилась не такой хорошей, как результат. Мы заслужили победу, но действовали не слишком уверенно. Мы не выполнили план на матч. Иногда возникает противоречие между тем, что вы наигрываете перед встречей, и тем, что видите на поле», — приводит слова Моуринью BBC.

В воскресенье компанию «МЮ» и «Тоттенхэму» составил ещё один вылетевший из Лиги чемпионов коллектив — «Челси». Лондонцы в дополнительное время дожали в гостях «Лестер». Победный мяч записал себе в актив Педро Родригес — 2:1.

Последнюю путёвку в полуфинал разыграли «Уиган» и «Саутгемптон». Команда Марка Хьюза обыграла единственного представителя Чемпионшип на данной стадии благодаря голам Пьера-Эмиля Хёйбьерга и Седрика в заключительные полчаса. Счёт мог бы быть крупнее, реализуй Маноло Габбьядини пенальти.

В АПЛ на выходных также состоялся ряд интересных матчей. Одним из главных героев тура стал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. В матче с «Уофтордом» (5:0) он оформил покер и с 28 голами вырвался в лидеры гонки бомбардиров турнира. При этом для того, чтобы забить четыре мяча, египтянину потребовалось всего четыре раза пробить по воротам соперника. Тем самым Салах повторил достижение Андрея Аршавина , который оформил покер с четырёх ударов как раз в памятном матче с «Ливерпулем» в 2009 году.

Попутно Мохамед стал самым результативным новичком в истории клуба. В дебютном сезоне в составе команды он уже забил 36 мячей во всех турнирах и побил достижение Фернандо Торреса , который в первом сезоне отличился за мерсисайдцев 33 голами. Сам Салах относится к своим достижениям весьма скромно.

«Я должен поблагодарить всех и особенно моих одноклубников. Без них я бы не забил столько мячей», — заявил футболист после матча.

Испания. Роналду и Месси творят историю

Лидирующая в Примере «Барселона» после учинённого «Челси» разгрома в Лиге чемпионов одержала очередную уверенную победу. Не помешали этому ни травма Серхио Бускетса , ни дисквалификация Луиса Суареса . «Атлетик» на переполненном «Камп Ноу» не смог ничего противопоставить каталонцам.

Судьба матча была решена уже к 30-й минуте. За полчаса игрового времени хозяева отличились дважды. Сначала подменяющий Суареса Пако Алькасер беспрепятственно замкнул прострел Хорди Альбы , а затем Лионель Месси прицельным ударом из-за пределов штрафной забил свой 25-й мяч в чемпионате. Попутно аргентинец стал первым, кому данная отметка покорилась в девяти сезонах Примеры подряд. Скорее всего, в ближайшее время это достижение Месси покорится Криштиану Роналду, на счету которого восемь таких сезонов и 22 гола в текущем.

В отчётном туре португалец сделал всё, чтобы приблизиться к Месси в гонке бомбардиров. «Реал» разгромил «Жирону» с теннисным счётом — 6:3, а Роналду оформил покер. Любопытно, что после первого тайма на табло горели две «единицы», но во втором мадридцы пять раз поразили ворота скромного соперника.

Скорострельность Роналду в 2018 году просто поражает. В последних девяти матчах Примеры он забил 18 мячей. С 20-го тура Криштину не сумел поразить ворота соперника в чемпионате лишь раз и только в одном матче забил лишь однажды. Зато португалец записал на свой счёт пять дублей, хет-трик, а теперь ещё и покер. Вдобавок Роналду трижды отличился в матчах с ПСЖ в Лиге чемпионов. Кажется, нынешняя весна может получиться для него ещё более яркой и насышенной, чем предыдущая.

Победа позволила «Реалу» на четыре очка сократить отставание от «Атлетико», идущего на втором месте в турнирной таблице Примеры, так как подопечные Диего Симеоне в напряжённом матче на выезде уступили «Вильярреалу». Российский полузащитник кастельонцев Денис Черышев даже не попал в заявку на матч из-за очередной травмы, которая, тем не менее, не помешает ему присоединиться к сборной в понедельник.

Отсутствие Черышева не помешало «Вильярреалу» вырвать важнейшие три очка у топ-соперника на последних минутах матча. «Атлетико» открыл счёт на 20-й минуте: Антуан Гризманн реализовал пенальти. Казалось, мадридцы в фирменном стиле доведут игру до победы, но в концовке надежды гостей разрушил вышедший на замену Энес Унал. Сперва длинноволосый форвард головой замкнул навес с угла штрафной, а на первой добавленной минуте добил мяч в сетку после розыгрыша стандарта.

Ещё одна команда, входящая в четвёрку лучших, «Валенсия» в домашнем матче одолела «Алавес» со счётом 3:1. А вот «Севилья» после выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов на выезде достаточно неожиданно уступила скромному «Леганесу» — 1:2.

Германия. Первое поражение «Баварии» с ноября 2017-го Главной неожиданностью тура стало поражение «Баварии». Мюнхенцы на выезде уступили действующему вице-чемпиону «Лейпцигу». Причём если подопечные Юппа Хайнкеса свой матч Лиги чемпионов с «Бешикташем» проводили во вторник, то соперник играл с «Зенитом» в Лиге Европы в четверг. Таким образом, «Лейпцигу» пришлось в буквальном смысле выходить на поле через два дня на третий. Но усталыми футболисты команды не выглядели, напротив, они провели очень качественный матч на хороших скоростях, постоянно прессингуя на чужой половине поля.

А началась встреча для хозяев хуже не придумаешь. Уже на 12-й минуте Сандро Вагнер замкнул навес Хамеса Родригеса. Случившееся ещё больше раззадорило «Лейпциг» и уже в следующей атаке вице-чемпион мог забивать, но Свен Ульрайх спас гостей после выхода один на один. Вскоре голкипер мюнхенцев с огромным трудом вытащил удар Брумы со штрафного, а затем кто-то из защитников вынес мяч с ленточки после подачи углового.

«Бавария» на опасные звоночки не отреагировала и в результате всё же пропустила. На 37-й минуте Наби Кейта затолкал мяч в ворота. А в начале второго тайма «Лейпциг» вышел вперёд. Тимо Вернер ворвался в штрафную и низом пробил под опорную ногу Ульрайху.

Для того, чтобы спастись от поражения, у «Баварии» оставалось ещё полчаса, но забить снова у мюнхенцев не вышло. Не помог даже выход на замену получивших передышку Роберта Левандовски и Франка Рибери. Таким образом, подопечные Хайнкесса потерпели первое с ноября поражение в чемпионате и третье в сумме.

А вот идущий преследующий фаворита «Шальке» одержал победу причём она стала для команды пятой подряд. Подопечные Доменико Тедеско с минимальным счётом обыграли «Вольфсбург» благодаря автоголу Робина Кнохе в концовке матча. А ведь за десять минут до пропущенного мяча хозяева заработали пенальти, но Пауль Верхаг не смог его реализовать. Благодаря этому результату «Шальке» удалось сократить отставание от «Баварии» до 17 очков. К сожалению, уже в марте очевидно, что интрига в чемпионате Германии давно умерла.

Зато борьба за серебро может получиться захватывающей. Отстающая от «Шальке» на один балл и вылетевшая из Лиги Европы дортмундская «Боруссия» с минимальным счётом переиграла «Ганновер-96» благодаря очередному голу Миши Батшуайи. Бельгийский нападающий в семи матчах за новую команду в Бундеслиге забил уже шесть мячей.

А вот «Байер», также ведущий борьбу за медали, неожиданно уступил «Кёльну» — 0:2, который благодаря этой победе покинул последнюю строчку в турнирной таблице. Теперь от зоны переходных матчей команду отделяют пять очков. Не так много, учитывая, что в первых 17 турах бывший коллектив Константина Рауша набрал всего три.

Тем временем серьёзный ход набрал другой бывший аутсайдер «Штутгарт». В отчётном туре швабы переиграли «Фрайбург» — 2:1 благодаря дублю опытного Марио Гомеса , и эта победа стала для команды пятой в последних шести матчах. Секрет успеха — тренерская рокировка. Сменивший Ханнеса Вольфа Тайфун Коркут сумел встряхнуть команду, которая после первого круга рисковала вылететь из Бундеслиги. Теперь «Штутгарт» сражается за попадание в еврокубки.

Италия. «Ювентус» подпустил «Наполи»

Осечку в 29-м туре Серии А допустил и «Ювентус». Подопечные Массимилиано Аллегри на выезде так и не смогли распечатать ворота скромного СПАЛа, который отчаянно сражается за выживание в первом для клуба сезоне за 25 лет в высшем свете. В последних трёх матчах команда из Феррары набрала сразу семь очков, что позволило ей покинуть зону вылета. Теперь к ним добавилось ещё одно.

«Ювентус» весь матч бомбардировал ворота Алекса Мерета , но так и не сумел пробить вратаря, а заодно взломать насыщенную оборону соперника. «СПАЛ» играл на отбой и до чужой штрафной практически не доходил. За 90 минут гости лишь трижды пробили по воротам Джанлуиджи Буффона и ни разу в створ. Несмотря на потерю очков в матче с аутсайдером, Массимилиано Аллегри всё равно нашёл повод для оптимизма.

«Хорошая новость для нас заключается в том, что мы не пропустили сегодня», — мрачно пошутил наставник «Юве».

«Наполи» просто не имел права не воспользоваться осечкой конкурента и с минимальным счётом дома обыграл «Дженоа». Единственный мяч на 72-й минуте забил Рауль Альбиоль . Разрыв между командами вновь сократился до двух очков, и шансы неаполитанцев на чемпионство уже не выглядят безнадёжными.

Покером на минувших выходных отметились не только Салах и Роналду, но и Мауро Икарди. «Интер» забил в ворота «Сампдории» пять безответных мячей, а аргентинец записал на свой счёт четыре из них, что позволило ему приблизиться к Чиро Иммобиле в гонке бомбардиров Серии А. У итальянца пока 24 гола, а у Икарди — 22. Кроме того второй мяч Мауро в отчётном матче стал для него сотым в Серии А.

Третью победу подряд в чемпионате одержала «Рома». Римляне, как и «Ювентус», играли на выезде с аутсайдером — «Кротоне», но в отличие от туринцев отличились дважды. Свой лицевой счёт пополнили Стефан Эль-Шаарави и Раджа Найнгголан.

Продлил победную серию в чемпионате и «Милан». Теперь она составляет пять матчей. Подопечные Дженнаро Гаттузо с большим трудом обыграли дома «Кьево». Несмотря на быстрый гол, хозяева в середине первого тайма умудрились пропустить два мяча за две минуты. В раздевалке Гаттузо устроил своим футболистам разнос, и после перерыва они перевернули ход матча. На 52-й минуте Патрик Кутроне счёт сравнял, а в концовке победу команде принёс мяч вышедшего на замену Андре Силвы. Португалец в последних двух играх стал настоящим джокером «Милана». В предыдущем туре он также вышел на замену и на 94-й минуте принёс красно-чёрным победу над «Дженоа».

Франция. Борьба за бронзу обострилась

«Лион» после поражения от ЦСКА в Лиге Европы одержал победу над «Марселем» в центральном матче тура. Тем самым футболисты команды, возможно спасли от увольнения своего главного тренера Бруно Женезио , которого после вылета из еврокубков СМИ поспешили отправить в отставку. Победа над прямым конкурентом точно сохранит ему нынешнее место работы.

Игра получилась довольно интересной и результативной. «Марсель» вышел вперёд в середине первого тайма, но незадолго до перерыва Адиль Рами срезал мяч в свои ворота — 1:1. А в начале второго тайма Уссем Ауа вовсе вывел «Лион» вперёд. Соперник бросился отыгрываться и добился своего в концовке. Константинос Митроглу удачно вышел на замену. Греческий форвард превратился для «Марселя» в настоящую палочку-выручалочку. В последних четырёх турах Лиги 1 он неизменно выходил на замену и в трёх из них успевал отметится голом. В частности, точный удар Митроглу принёс команде победу над «Тулузой». Однако на этот раз фортуна «Марселю» не благоволила.

На 90-й минуте Мемфис Депай головой отправил мяч в сетку, при этом получив рассечение брови, а затем заткнул уши, чтобы не слышать свиста трибун.

Между тем лидирующий ПСЖ на выезде одержал непростую волевую победу над «Ниццей». Команды обменялись забитыми мячами в середине первого тайма, а на 82-й минуте три очка парижанам принёс точный удар Дани Алвеса — 2:1.