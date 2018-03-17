Лидер сборной Египта Салах сделал покер за «Ливерпуль». Подробности

19 июня «оставшиеся в живых» защитники сборной России позавидуют травмированным Васину с Джикией и отказникам Березуцким?

Что было на «Энфилде»?

В 31-м туре английской Премьер-Лиги продолжающий борьбу за второе место «Ливерпуль» разорвал на «Энфилде» середняка «Уотфорд» — 5:0. Бывший главный тренер «Рубина» Хави Грасия не сумел придумать, как погасить скорость лучшего бомбардира «Ливерпуля» Мохамеда Салаха . Египетский форвард поучаствовал во всех пяти голах своей команды: сотворил покер и отдал голевую передачу.

Салах открыл счёт уже на 4-й минуте игры. В штрафной «Уотфорда» превратил двух защитников в клоунов и послал мяч мимо голкипера. В конце первого тайма египтянин сделал дубль, забив из пределов вратарской. Центральный защитник Мигель Бритос бежал за автографом Мохамеда, но не догнал его. В начале второго тайма Салах сохранил уходивший за линию поля мяч и выполнил точную передачу на Роберто Фирмино , который всё исполнил издевательски красиво. На 77-й минуте Салах ловко оставил в дураках уже трёх защитников сразу, после чего оформил хет-трик. Наконец, в концовке поймавший кураж нападающий преуспел на добивании, хотя исходя из развития эпизода должен был записать на свой счёт второй голевой пас.

Статистики подсчитали, что Мохамед — второй игрок после Андрея Аршавина , оформивший покер с четырёх ударов. Аршавин в 2009 году забил четыре гола как раз в ворота красных в матче «Ливерпуль» — «Арсенал» (4:4).

Сколько уже забил и отдал Салах в этом сезоне?

Салах демонстрирует сумасшедшую результативность в сезоне-2017/18. После матча с «Уотфордом» египтянин единолично возглавил гонку снайперов АПЛ, оторвавшись на четыре гола от залечивающего травму нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна

На сегодняшний день у Салаха 28 голов и девять голевых передач в 30 матчах АПЛ. Это его первый покер в нынешнем чемпионате. Форвард красных сделал ещё пять дублей, а в 14 играх забивал по одному мячу. Кроме того, Мохамед стал автором семи голов и двух голевых передач в 10 матчах Лиги чемпионов (включая квалификацию). Попало от египтянина и чемпиону РФПЛ «Спартаку» на «Энфилде».

Дополняет потрясающую статистику Салаха один гол в одном матче Кубка Англии. Кстати, Мохамеда признавали игроком месяца АПЛ в ноябре и феврале.

Как Мохамед объясняет свою результативность

«Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп просит меня играть ближе к воротам соперника, чего я не делал ни в одном клубе до этого, — рассказал Салах в интервью Sky Sports. — Поэтому я всегда нахожусь в опасной позиции и создаю моменты. На тренировках тренер тоже просит меня играть у чужих ворот. Не хочу раскрывать всех секретов, но это действительно то, над чем мы работали на занятиях. Невозможно забить 10 голов 10 ударами, и я знаю, что не использовал множество моментов по ходу нынешней кампании. Но я работаю над этим. Всегда стараюсь обращать внимания на свои слабые стороны и исправлять ошибки. Тренеры очень помогают мне прогрессировать, и я также остаюсь после тренировок и усердно работаю один».

Когда и где играют Россия с Египтом?

Нашу национальную команду ждёт встреча с Салахом на домашнем чемпионате мира. Сборные России и Египта сыграют в Санкт-Петербурге 19 июня в матче 2-го тура группового этапа. По мнению многих специалистов, именно эта встреча станет решающей для хозяев в борьбе за плей-офф. Всё-таки Уругвай выглядит очевидным фаворитом квартета «А», а Саудовская Аравия — записанной аутсайдер.

Результативность Салаха в играх за сборную Египта тоже впечатляет, несмотря на то, что там партнёры у него ниже классом, чем в «Ливерпуле». Мохамед сыграл 56 матчей и забил 32 гола. В 2017 году он сделал дубль в ворота Конго и по разу огорчил сборные Ганы, Буркина-Фасо и Уганды. Дошёл с Египтом до финала Кубка Африки, где во встрече с Камеруном (1:2) отметился голевой передачей.

Кто будет сдерживать нападающего «Ливерпуля»?

Конечно же, сборной России повезло со жребием. Со сборной Египта. Не повезло только с одним — Салахом.