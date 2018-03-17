Стал известен состав "Спартака" на матч 23-го тура чемпионата России против «Рубина». У красно-белых с первых минут в атаке сыграет нападающий Луиз Адриану.
"Спартак": Селихов — Комбаров, Кутепов, Максимович, Ещенко — Фернанду — Ханни, Глушаков, Зобнин, Самедов — Луиз Адриану.
Запасные: Ребров, Петкович, Рассказов, Ананидзе, Бакаев, Мельгарехо, Пашалич, Педро Роша.
Матч «Рубин» — «Спартак» начнется в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
НАШ СОСТАВ! 🔴⚪️💪#РубинСпартак pic.twitter.com/X1gbk26kNN
— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 марта 2018 г.