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Почеттино прокомментировал выход «Тоттенхэма» в полуфинал Кубка Англии
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Почеттино прокомментировал выход «Тоттенхэма» в полуфинал Кубка Англии 

Soccer News 10 часов назад
Фото: Soccer News
Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча с «Суонси» (3:0).
"Прекрасная игра в нашем исполнении. Я очень рад и доволен результатом. Мы одержали заслуженную победу. Теперь ждем полуфинал на «Уэмбли» — приводит слова Почеттино ВВС.
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