Почеттино прокомментировал выход «Тоттенхэма» в полуфинал Кубка Англии

Наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итоги матча с «Суонси» (3:0).

"Прекрасная игра в нашем исполнении. Я очень рад и доволен результатом. Мы одержали заслуженную победу. Теперь ждем полуфинал на «Уэмбли» — приводит слова Почеттино ВВС.