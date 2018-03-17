Дмитрий Гунько: Без голов нет побед

— Скажу коротко: без голов нет побед. Хотя первый тайм мы начали так, как планировали, «Кубань» создала несколько неприятных эпизодов у наших ворот за счет того, что у нас возникли проблемы на одном из флангов. Впоследствии мы взяли мяч под контроль, нанесли очень много ударов, организовали массу подходов к чужим воротам. Реализовать эти возможности не позволил недостаток исполнительского мастерства. Мы понимаем это и работаем над его повышением.

«Спартак-2» и «Кубань» завершили матч нулевой ничьей