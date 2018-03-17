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Дмитрий Гунько: Без голов нет побед
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Дмитрий Гунько: Без голов нет побед 

Советский спорт 10 часов назад
— Скажу коротко: без голов нет побед. Хотя первый тайм мы начали так, как планировали, «Кубань» создала несколько неприятных эпизодов у наших ворот за счет того, что у нас возникли проблемы на одном из флангов. Впоследствии мы взяли мяч под контроль, нанесли очень много ударов, организовали массу подходов к чужим воротам. Реализовать эти возможности не позволил недостаток исполнительского мастерства. Мы понимаем это и работаем над его повышением.
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— Оцените перспективы Руденко. — Александр — игрок стартового состава. Это молодой футболист 1999 года рождения с набором игровых качеств, которые мы стараемся раскрыть в полной мере. Сегодня у него было не так много возможностей для взятия ворот, как в предыдущей домашней встрече с «Факелом», когда он мог забить четырежды. Но Руденко выполнял те функции, которые на него возложены. Мы рассчитываем, что он будет прогрессировать, — передает слова Гунько пресс-служба «Спартака».
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