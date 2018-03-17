Вальверде: «Насколько я помню, „Рома“ разгромила „Челси“, который доставил нам проблем» 

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Чемпионов.
"Любой соперник представляет трудности, и «Рома», конечно, тоже. Есть риск, что «Рому» начнут сравнивать с другими соперниками, и тогда может произойти что угодно.
Насколько я помню, «Рома» разгромила «Челси», который доставил нам проблем, и опередила в группе лондонцев и «Атлетико», с которым мы играем в Примере. Никто не считает, что «Рома» — это лучший жребий. Для нас они — очень трудный соперник" — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.