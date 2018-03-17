Ещё
«Балтика» обыграла «Ротор» и поднялась на четвертое место ФНЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Балтика» обыграла «Ротор» и поднялась на четвертое место ФНЛ 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
В матче 28-го тура первенства ФНЛ «Балтика» дома обыграла «Ротор» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Александр Касьян.
"Балтика" поднялась на четвертое место турнирной таблицы лиги, набрав 46 очков. «Ротор», в активе которого 26 очков, остался на 18-й строчке.
В параллельной игре «Зенит-2» разгромно уступил «Авангарду» — 0:4.
Чемпионат России
28-й тур  "Зенит-2" (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Курск) — 0:4 (0:1)
Голы: Гоцук, 34 (0:1). Альшин, 54 (0:2). Митасов, 77 (0:3). Минаев, 81 (0:4).
Нереализованные пенальти: Прудников (Зенит-2), 8, Альшин (Авангард К), 71  "Зенит-2": Кержаков, Запрягаев, Зуев, Пенчиков, Бугриев, Сиротов (Еловских, 46), Кириллов (Соловейчик, 86), Зинков, Плетнев, Прудников (Панюков, 56), Лесовой.
"Авангард": Чагров, Гоцук, Багаев, Никитин, Дашаев, Альшин, Коробов (Минаев, 69), Гурфов (Нетфуллин, 56), Синяев, Федчук, Тлупов (Акбашев, 82).
Предупреждения: Зинков, 70. Пенчиков, 71.
Судья: Недвижай.
17 марта. Санкт-Петербург. Стадион МСА Петровский.
Турнирная таблица ФНЛ
Спорт-Экспресс: последние новости
Крис Смоллинг: "Полуфинал, мы идем" Антонио Валенсия: "После тяжелой недели "МЮ" победил" Глену Дэвису предъявлены обвинения в хранении и распространении наркотиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение