«Балтика» обыграла «Ротор» и поднялась на четвертое место ФНЛ

В матче 28-го тура первенства ФНЛ «Балтика» дома обыграла «Ротор» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Александр Касьян

"Балтика" поднялась на четвертое место турнирной таблицы лиги, набрав 46 очков. «Ротор», в активе которого 26 очков, остался на 18-й строчке.

В параллельной игре «Зенит-2» разгромно уступил «Авангарду» — 0:4.

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28-й тур "Зенит-2" (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Курск) — 0:4 (0:1)

Голы: Гоцук, 34 (0:1). Альшин, 54 (0:2). Митасов, 77 (0:3). Минаев, 81 (0:4).

Нереализованные пенальти: Прудников (Зенит-2), 8, Альшин (Авангард К), 71 "Зенит-2": Кержаков, Запрягаев, Зуев, Пенчиков, Бугриев, Сиротов (Еловских, 46), Кириллов (Соловейчик, 86), Зинков, Плетнев, Прудников (Панюков, 56), Лесовой.

"Авангард": Чагров, Гоцук, Багаев, Никитин, Дашаев, Альшин, Коробов (Минаев, 69), Гурфов (Нетфуллин, 56), Синяев, Федчук, Тлупов (Акбашев, 82).

Предупреждения: Зинков, 70. Пенчиков, 71.

Судья: Недвижай.

17 марта. Санкт-Петербург. Стадион МСА Петровский.

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