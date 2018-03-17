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Курский «Авангард» разгромил «Зенит-2» в матче ФНЛ
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Курский «Авангард» разгромил «Зенит-2» в матче ФНЛ 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Встреча завершилась со счетом 4:0, сообщает "Советский спорт".
Голами в составе победителей отметились Кирилл Гоцук, Ильнур Альшин, Артем Митасов и Роман Минаев.
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