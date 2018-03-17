Прогнозы на НБА. Ставки на матчи Чикаго — Кливленд, Финикс — Голден Стэйт

«Буллз» накажут защиту «Кавальерс», «Санз» одолеют «Уорриорз» — в «Большом куше».

Прошедший выпуск рубрики принёс банку минимальную прибыль, так как лишь один прогноз из двух был успешен, но коэффициент превысил двойку. «Наггетс» достаточно спокойно разобрались дома с «Пистонс» и продолжают борьбу попадание в плей-офф. Никола Йокич совершил очередной трипл-дабл, добавив по тройке перехватов и блок-шотов, стал самым полезным игроком встречи. Надежда на победу с двузначным преимуществом казалась оправданной, и до наступления заключительной 12-минутки события развивались практически идеально. Ближе к концу третьей четверти хозяева вели «+26», но «Детройту» удался затяжной рывок, и итоговый счёт 120:113 принёс разочарование.

«Кавальерс» уступили на выезде «Трэйл Блэйзерс», но «Большой куш» интересовало индивидуальное выступление Нуркича. Автор прогнозировал пробитие боснийцем тотала в 9,5 подборов, но всё зашло на грани. Лэрри Нэнс не смог принять участие в сражении, и «Кливленд» отправился на паркет без номинального центрового. Юсуфу было трудно обороняться против более юрких оппонентов, постоянно угрожающих с периметра, поэтому Терри Стоттс сильно ограничил по времени своего великана. В результате, Нуркич отыграл менее 20 минут, но прекрасно собирал отскоки, коих набралось ровно десять.

Таким образом, в банке содержится 49 042 фишки.

Ставка № 1.

Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» — «Кливленд Кавальерс». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 4.1/1.28, фора (+8) за 1.95. Тоталы — хозяева (106,5) за 1.9, гости (115,5) за 1.95, общий (222,5) за 1.95. Выбор — индивидуальный тотал «Буллз» больше 107,5 очков с коэффициентом 2.02. Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 2040 фишек).

Аутсайдер, сливающий сезон, против одного из главных претендентов на выход в финал, всё очевидно? Вот только «Буллз» одержали четыре победы в последних семи встречах, а «Кавальерс» на том же отрезке отпраздновали успех лишь трижды. Леброн снова орёт на Лю, напоминая зарвавшемуся юнцу о том, кто здесь главный, а основные большие коллектива получают новые записи в медицинских карточках. Встречу с «Чикаго» пропустит ещё и Родни Худ, следовательно, «Кливленду» придётся действовать либо очень ограниченной ротацией, либо выпускать на паркет кого-то с дальнего конца скамейки, кто привык лишь размахивать полотенцем, а не приносить пользу команде.

Если Джеймс сможет создать комфортный задел, то тренерскому штабу гостей не придётся мучать основу, заставляя бегать за молодыми соперниками по 30 минут. А в случае серьёзного сопротивления от хозяев, Королю придётся снова решать все проблемы самостоятельно и в тысячный раз тащить коллектив на плечах. Любой из двух вариантов приведёт к логичному стремлению «Кавальерс» одержать победу за счёт атакующих действий, и парням Хойберга придётся на это отвечать. У «Буллз» также хватает потерь, но зато будет определённое преимуществом под кольцом, которое перерастёт в подборы на чужом щите и дополнительные шансы в нападении.

«Кливленд» вынужден использовать лёгкую пятёрку большое количество времени, что по определению делает темп встречи быстрее. Уверен, что в родных стенах и с поддержкой фанатов «Чикаго» постарается использовать слабости оппонентов. Остановить Леброна некем, а вот наказывать гостей за игру без центра или низкий уровень защитных построений, нужно обязательно. Из 10 последних встреч «Кавальерс» только «Пистонс» и «Санз» не смогли отгрузить 108 очков в кольцо банды из Огайо, а учитывая, что в текущем сезоне «Буллз» уже дважды преодолевали выбранную планку в очных дуэлях при одной неудачной попытке, ставка выглядит прибыльной на дистанции.

Ставка № 2.

Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз». Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 2.58/1.57, фора (+4) за 1.95. Тоталы — хозяева (109,5) за 1.95, гости (114,5) за 1.9, общий (223,5) за 1.95. Выбор — победа «Санз» с учётом овертайма с коэффициентом 2.58. Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 3160 фишек).

Пока Карри занимается празднованием 30-летия, а Томпсон разбирается со сломанным пальцем на правой руке, отдохнуть решил и Дюрант, который пропустит около двух недель. Три лидера «Уорриорз», набирающие суммарно около 72 очков в среднем за встречу, отсутствуют, что даёт отличные возможности проявить себя ближайшему резерву. Однако прошедшая ночь ярко продемонстрировала, что запас у действующих чемпионов не поражает воображением, поэтому прямо сейчас каждая команда имеет шанс слегка улучшить статистику выступлений в очных дуэлях с вечным фаворитом.

«Санз» уступают «Голден Стэйт» уже 12 поединков подряд, да и находятся в ужасной форме. Из последних 24 матчей в текущем сезоне проиграны были 22, а победы были достигнуты над такими же слабыми «Гриззлиз» и «Маверикс». Но есть же у баскетболистов «Финикса» гордость и спортивная злость! Когда ещё в ближайшие годы представится случай одолеть действующих чемпионов и порадовать местную публику? Домашний статус битвы дополнительно мотивирует молодёжь Триано. Под вопросом выход на площадку Букера, но будем надеяться, что столь громкую афишу Девин не пропустит.

Заканчивается контракт Пэйтона, и для обладателя самой экстравагантной причёски в лиге каждый матч накладывает отпечаток на будущий гонорар. Состоится один из немногих случаев в карьере Элфрида, когда в стартовой пятёрке оппонентов против него выйдет разыгрывающий, явно уступающий в мастерстве, этим стоит воспользоваться. Стиву Керру незачем изматывать ключевых запасных и рисковать новыми потерями из-за травмы. «Уорриорз» почти гарантированно займут второе место на Западе, и гораздо лучше обкатать молодёжь в боевых условиях. Полагаю, что для «Голден Стэйт» наработка некоторых взаимодействий и предоставление игровой практики резервистам гораздо важнее победы, а вот для многих баскетболистов «Санз» предстоящая встреча станет единственным шансом в жизни сразить чемпионов.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 45 042 фишки.