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Гимнаст Белявский одержал победу в многоборье на этапе КМ в Штутгарте
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Гимнаст Белявский одержал победу в многоборье на этапе КМ в Штутгарте 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Мир24
Призёр Олимпийских игр россиянин Давид Белявский одержал победу в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Штутгарте (Германия).
По итогам шести упражнений Белявский набрал 85,732 балла. Второе место занялл американец Акаш Моди (84,098), третьим стал японец Юсукэ Танака (83,998).
В ходе соревнований Белявский победил в упражнении на коне (14,733), стал вторым — на кольцах (13,833) и в опорном прыжке (14,166), третьим — на перекладине (14,400), четвёртым — в вольных упражнениях (14,000) и пятым — на брусьях (14,600).
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