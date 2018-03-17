Гимнаст Белявский одержал победу в многоборье на этапе КМ в Штутгарте

Призёр Олимпийских игр россиянин Давид Белявский одержал победу в многоборье на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Штутгарте (Германия).

По итогам шести упражнений Белявский набрал 85,732 балла. Второе место занялл американец Акаш Моди (84,098), третьим стал японец Юсукэ Танака (83,998).

В ходе соревнований Белявский победил в упражнении на коне (14,733), стал вторым — на кольцах (13,833) и в опорном прыжке (14,166), третьим — на перекладине (14,400), четвёртым — в вольных упражнениях (14,000) и пятым — на брусьях (14,600).