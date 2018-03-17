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Вальверде назвал лучшего опорного полузащитника в мире
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Вальверде назвал лучшего опорного полузащитника в мире 

Soccer News 10 часов назад
Фото: Soccer News
Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, как клуб будет справляться в отсутствие Серхио Бускетса.
"Впервые Бускетса нет в составе, если не брать во внимание случаи, когда он пропускал игры из-за перебора желтых карточек. Впрочем, у нас есть и другие игроки, способные закрыть его позицию. Ракитич может сыграть опорника, есть и другие ребята. Учитывая, что Бускетс, вероятно, лучший опорник мира, заменить его крайне непросто" — приводит слова Вальверде FourFourTwo.
Напомним, что Бускетс выбыл на три недели из-за перелома пальца на ноге.
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