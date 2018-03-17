Ещё
Буффон вызван в сборную Италии, Балотелли — вне заявки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Буффон вызван в сборную Италии, Балотелли — вне заявки 

Чемпионат.com 10 часов назад
Исполняющий обязанности главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо объявил заявку команды на товарищеские матчи с Аргентиной (23 марта) и Англией (27 марта).
Полностью состав итальянцев выглядит следующим образом: голкиперы: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»); защитники: Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Джанмарко Феррари («Сампдория»), Маттео ДармианМанчестер Юнайтед»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Даниэле Ругани, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо (все — «Ювентус»), Давиде Дзаппакоста («Челси»); полузащитники: Марко Пароло («Лацио»), Жоржиньо («Наполи»), Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини (оба — «Интер»), Джакомо Бонавентура («Милан»), Брайан Кристанте («Аталанта»); нападающие: Федерико Кьеза («Фиорентина»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Патрик Кутроне («Милан»), Симоне Верди («Болонья»), Лоренцо Инсинье («Наполи»).
Чемпионат.com: последние новости
Глушаков: гонка за титул в разгаре, хотя вы в начале назвали чемпионом «Зенит» «Анжи» победил «Тосно», Паул Антон оформил дубль Мексиканский форвард Ороско скончался на 30-м году жизни от рака лёгких
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение