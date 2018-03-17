Миодраг Божович: У Дзюбы наладилось отличное взаимодействие с Кангвой

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после матча 23-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:2) заявил, что форвард его команды Артем Дзюба нашел отличное взаимодействие с Кангвой.

— Не считаете, что у «Арсенала» появляется некая «дзюбозависимость»? Вся игра идет через него, все мячи партнеры адресуют в первую очередь ему.

— А «Барселона» зависит от Месси! Вы правильно говорите. Но я люблю, когда в команде есть игрок-столб, на которого можно играть. У Дзюбы наладилось отличное взаимодействие с Кангвой, что идет нам в плюс.

— Черчесов вам не звонил по поводу вызова Артема в сборную?

— Не хотел бы комментировать, все-таки это сборная — это не моя работа. Я могу говорить только про свой клуб.

— Сегодня «Арсенал» снова играл 4-4-2. Почему?

— Хотим играть в атакующий футбол. Когда у нас два форварда, имеем чуть больше возможностей зацепиться за мяч. Дзюбе нужен партнер-форвард рядом, который будет подбирать мяч после борьбы и сбросов.

— Когда поправится новичок Хабиб Майга?

— Надеюсь, сыграет с «Динамо». Это если все удачно сложится.

— Какие планы на паузу, связанную с матчами международных сборных?

— Хотели сыграть товарищеский матч, но не нашли соперника. Сейчас четыре выходных, а потом будем работать на тренировках. Куда деваться?

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