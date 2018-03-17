Футболист «Локомотива» Ари рассчитывает получить паспорт РФ в течение месяца

МОСКВА, 17 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бразильский нападающий «Локомотива» Ари мечтает получить вызов в сборную России по футболу после получения гражданства РФ, которое должно произойти в течение месяца. Об этом футболист рассказал ТАСС.

"Думаю, через пару недель, максимум в течение месяца получу российский паспорт. Когда это произойдет, буду очень счастлив, если вызовут в сборную России, это моя мечта. Но сейчас не хочу об этом говорить, ведь не знаю, как решит тренер. Главное — следить за здоровьем и помогать моей команде", — сказал бразилец.

В четверг в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между санкт-петербургским "Зенитом" и немецким «Лейпцигом» (1:1, в четвертьфинал вышли немцы за счет победы в первой игре — 2:1) разрыв крестообразной связки колена получил российский нападающий Александр Кокорин . Восстановление форварда от травмы займет около 4-5 месяцев, из-за чего он рискует пропустить чемпионат мира — 2018.

"Очень жаль, что Кокорин получил травму. У меня самого была операция, это долгое восстановление, очень тяжелое для футболиста. Поэтому я желаю ему сил, терпения и побыстрее вернуться играть в футбол", — отметил Ари.

В воскресенье сборная России в подмосковном Новогорске начнет подготовку к товарищеским матчам против команд Бразилии (23 марта, стадион «Лужники») и Франции (27 марта, стадион «Санкт-Петербург»). Чемпионат мира пройдет в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля.