«Борис, заткнись»: совет Уильямсона переадресовали Джонсону

Британцы раскритиковали заявление министра иностранных дел Бориса Джонсона , обвинившего Кремль в использовании нервно-паралитического вещества на улицах Европы впервые со времен Второй мировой войны.

Интернет-пользователи решили, что правительство не должно себе позволять голословных утверждений и обвинили Джонсона в некомпетентности, об этом свидетельствует твит-подборка РИА Новости

Whatever the true motive behind this event it is wiftastic and I am embarrassed by the british governments response.

— jody hazelgrove (@jodyhazelgrove) 16 марта 2018 г.

To the people of Russia, on behalf of all the THINKING residents of the UK, this observer knows or interacts with. Please accept our heartfelt apologies for the crass insults & nonsensical accusations made by May, & Johnson in particular, which reflect SO BADLY on the rest of us!

— Stef Anthony Coburn (@Stef_Coburn) 16 марта 2018 г.

Гэвина Уильямсона. "Позор тебе, Борис, тебе стоит заткнуться и убираться", — написал @mrxxpity, процитировав недавнее заявление главы британского Минобороны

Shame on you Boris, you should shut up and go away…

— Mr. Pity (@mrxxpity) 16 марта 2018 г.

Boris Johnson is a complete embarrassment for western civilization. Unfortunately, he’s in good company.

— Wilma Schrover (@wschrover) 16 марта 2018 г.

4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли на скамейке возле торгового центра в Солсбери. Оба были без сознания. Их отравили нервно-паралитическим веществом.

Власти Великобритании считают, что Кремль причастен к отравлению Скрипалей. Премьер-министр Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.