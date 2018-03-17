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«Краснодар» без Лиги чемпионов? «Уфа» победила быков на выезде
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«Краснодар» без Лиги чемпионов? «Уфа» победила быков на выезде 

SovSport.Ru 10 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Еще недавно «Краснодар» считался если не главным, то одним из претендентов на борьбу за звание чемпиона, шел на втором месте и в турнирной таблице выглядел вполне неплохо, но…
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По игре было понятно, что прыти быкам надолго не хватит. Вряд ли, правда, кто-то мог подумать, что «Краснодар» споткнется на «Уфе», да еще и в домашнем матче. Пока своей четвертой позиции клуб Сергея Галицкого не уступил, но лишь по одной причине — главные соперники, «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА, должны были играть 18 марта, но из-за выборов президента России, сыграют лишь в середине апреля. В тот момент, когда «Краснодар» мог получить психологическое преимущество в виде трех лишних очков по сравнению с потенциальными баллами соперника, быки наступили в лужу.
Ведь по первым минутам казалось, что проблем в матче с «Уфой» у южан проблем возникнуть не должно. За первые десять минут гости даже мячом на чужой половине поля по-хорошему не владели. Однако стартового задора хватило ненадолго. Вскоре подопечные Сергея Семака принялись показывать зубы в контратаках.
В скоростных набегах ну чужую половину поля отлично выглядели Живоглядов и Обляков. Защитники «Краснодара», то задерживались впереди, то просто уступали своим соперникам в скорости и резкости. Правда, преимущество, пусть и только территориальное, оставалось на стороне хозяев. «Краснодар» в два раза чаще бил по воротам и в их створ, а также в два раза больше владел мячом.
Однако по-настоящему опасных моментов не было — Беленову даже спасать не приходилось. На том и завершили первую половину игры.
После перерыва территориальное доминирование хозяев продолжилось. «Уфа» все так же надежно защищалась и старалась ловить удачу, играя вторым номером.
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На 70-й минуте произошел не самый приятный эпизод. Игорь Шалимов снял с игры Павла Мамаева. Игрок оказался не очень доволен таким решением тренера и даже на скамейке запасных с партнерами продолжил что-то обсуждать, оживленно размахивая руками и всячески показывая свое недовольство. На поле вышел Жоаозиньо.
Так уж получилось, что всего через две минуты после этого именно с фланга Жоаозиньо пришел гол в ворота Синицына. Живоглядов в очередной раз отлично прошел по флангу, выполнил высокую подачу в штрафную на дальнюю штангу… В принципе, такой мяч должен был бы выбивать вратарь, но Синицын не успел к нему. Оставалась надежда на Петрова, но тому досталось сразу два соперника. Фатая он сдержал, а вот Пауревича не смог. Вот Иван и забил — 1:0.
Все оставшееся время «Краснодар» провел на чужой половине поля. Самый реальный шанс был у Федора Смолова, который подстерег неудачный отскок в чужой штрафной и уже наверняка бил головой, но мяч прошел мимо.
Свое место в Лиге Европы «Краснодар» потерять не должен, особенно, если «Спартак» выиграет Кубок России и позволит с шестого места чемпионата попадать в еврокубки, но за Лигу чемпионов побороться будет уже сложно, ведь впереди очные встречи с «Локомотивом», «Зенитом» и ЦСКА…
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