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Бердыев: для «Спартака» и «Рубина» условия равны
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Бердыев: для «Спартака» и «Рубина» условия равны 

Чемпионат.com 10 часов назад
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев дал комментарии перед началом матча со «Спартаком» в 23-м туре РФПЛ.
«Я не говорил, что «Рубин» будет играть лучше во второй части сезона. Говорил, что мы будем перестраиваться. Есть определённые сдвиги, а результат — сегодня есть, завтра нет. Есть удовлетворение о того, что ребята понимают, чего хотят. Психологически победа в прошлом туре очень важна для нас в плане очков и в плане турнирной таблицы. Но в любом случае мы нацелены на более высокие позиции. Думаю, условия равные для обеих команд. Всё то, что «Спартак» и мы готовили, — вот это будет важно», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 мск.
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