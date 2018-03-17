Бердыев: для «Спартака» и «Рубина» условия равны

«Я не говорил, что «Рубин» будет играть лучше во второй части сезона. Говорил, что мы будем перестраиваться. Есть определённые сдвиги, а результат — сегодня есть, завтра нет. Есть удовлетворение о того, что ребята понимают, чего хотят. Психологически победа в прошлом туре очень важна для нас в плане очков и в плане турнирной таблицы. Но в любом случае мы нацелены на более высокие позиции. Думаю, условия равные для обеих команд. Всё то, что «Спартак» и мы готовили, — вот это будет важно», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 мск.