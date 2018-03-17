Каррера: мыслей о переносе матча с «Рубином» у меня не было

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от гостевого матча 23-го тура РФПЛ с «Рубином», который состоится сегодня, 17 марта.

«Сегодня мыслей о переносе игры не было. Такая мысль должна быть у судьи, а не у тренера.

С «Рубином» тяжело играть, потому что они играют компактно, обороняются и атакуют большим количеством игроков. Поэтому с ними приходится тяжело.

Беспокоят ли проблемы с травмированными и дисквалифицированными игроками? Проблем никаких нет, на поле будет 11 человек. Если у кого-то что-то случится, то есть кем заменить», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш Футбол».