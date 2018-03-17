Ещё
Каррера: мыслей о переносе матча с «Рубином» у меня не было
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каррера: мыслей о переносе матча с «Рубином» у меня не было 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от гостевого матча 23-го тура РФПЛ с «Рубином», который состоится сегодня, 17 марта.
«Сегодня мыслей о переносе игры не было. Такая мысль должна быть у судьи, а не у тренера.
С «Рубином» тяжело играть, потому что они играют компактно, обороняются и атакуют большим количеством игроков. Поэтому с ними приходится тяжело.
Беспокоят ли проблемы с травмированными и дисквалифицированными игроками? Проблем никаких нет, на поле будет 11 человек. Если у кого-то что-то случится, то есть кем заменить», — сказал Каррера в эфире телеканала «Наш Футбол».
Чемпионат.com: последние новости
Глушаков: гонка за титул в разгаре, хотя вы в начале назвали чемпионом «Зенит» «Анжи» победил «Тосно», Паул Антон оформил дубль Мексиканский форвард Ороско скончался на 30-м году жизни от рака лёгких
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение