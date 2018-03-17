Сергей Семак: «Краснодар» борется за попадание в Лигу чемпионов"

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после победы над «Краснодаром» (1:0) в матче 23-го тура премьер-лиги отметил, что соперник — является одним из кандидатов на попадание в Лигу чемпионов.

— «Краснодар» удивил тактической схемой?

— Я готов обсуждать действия нашей команды. «Краснодар» борется за попадание в Лигу Чемпионов. Владел преимуществом по ходу игры, но чем меньше времени остается, тем сложнее забить, когда проигрываешь. Мы знаем построение игры команды, но другое дело — проявить это на поле.

— Обратная замена Фатая — тактическая замена или из-за недоработок?