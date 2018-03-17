Сергей Семак: «Краснодар» борется за попадание в Лигу чемпионов" 

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после победы над «Краснодаром» (1:0) в матче 23-го тура премьер-лиги отметил, что соперник — является одним из кандидатов на попадание в Лигу чемпионов.
— «Краснодар» удивил тактической схемой?
— Я готов обсуждать действия нашей команды. «Краснодар» борется за попадание в Лигу Чемпионов. Владел преимуществом по ходу игры, но чем меньше времени остается, тем сложнее забить, когда проигрываешь. Мы знаем построение игры команды, но другое дело — проявить это на поле.
— Обратная замена Фатая — тактическая замена или из-за недоработок?
— Нет, вопросов никаких нет. Он не мог тренироваться всю неделю, было небольшое повреждение, и он не смог показать свои лучшие качества. К тому же, в конце матча Гранквист отправился в атаку, было много фланговых передач, и мы выставили Аликина, чтобы усилить оборону, с этим и связана замена Фатая. (Екатерина ПОТАПОВА)