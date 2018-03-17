Ари: В течение месяца я получу российский паспорт

— Я себя чувствую нормально, но не играл против «Атлетико», потому что тренер не хочет мной рисковать, есть небольшой дискомфорт. Это хорошо, потому что есть время восстановиться. После перерыва, думаю, буду полностью здоров и готов играть.

Думаю, через пару недель, максимум в течение месяца получу российский паспорт. Когда это произойдет, буду очень счастлив, если вызовут в сборную России, это моя мечта. Но сейчас не хочу об этом говорить, ведь не знаю, как решит тренер. Главное — следить за здоровьем и помогать моей команде, — цитирует игрока агентство ТАСС

Ари из-за повреждения был вынужден пропустить четыре последних матча «Локомотива».