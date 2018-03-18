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На Кубани явка на выборах к 18 часам составила 64 процента
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На Кубани явка на выборах к 18 часам составила 64 процента 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
По данным избиркома Краснодарского края, к 18 часам 64 процента кубанских избирателей приняли участие в выборах президента. Самую высокую активность проявили жители Каневского района, где явка превысила 80 процентов.
В Сочи на участки для голосования к этому времени пришли 57 процентов избирателей, а в Краснодаре — около 52 процентов.
В кубанской столице приняли участие в выборах курсанты Краснодарского президентского кадетского училища. Голосовать молодые люди, выпускники училища этого года, пришли на избирательный участок, расположенный в соседней школе. В отглаженной форме, симпатичные парни сразу стали центром внимания посетителей. Любопытное совпадение: на выборах-2018 галочки в бюллетенях поставили 18 кадетов, а голосовали они на избирательном участке № 2018.
Всего в Краснодарском крае, напомним, в воскресенье утром открылся 2791 участок, в списки для голосования включено свыше четырех миллионов избирателей.
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