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Здравствуй, стадион! Как арены ЧМ-2018 будут разорять регионы
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Здравствуй, стадион! Как арены ЧМ-2018 будут разорять регионы 

SovSport.Ru 9 часов назад
Чемпионат мира провести — одно дело, совсем другое — содержать все, что «было нажито непосильным трудом».
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