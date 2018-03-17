Анвар Гатиятулин: «Нужно иметь длинную скамейку, чтобы „Трактор“ играл активно»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после поражения во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ, 1-1) подчеркнул, что его команда старается выжимать максимум из создаваемых моментов. Третья игра серии пройдет в Челябинске во вторник, 20 марта.

— Слова благодарности команде. Мы старались, — приводит официальный сайт «Трактора» слова Гатиятулина. — Есть ошибки, но ни к кому нет претензий.

— Вы два матча играли вторым номером. Пытаетесь измотать «Салават»?

— Чтобы играть активно, нужно иметь длинную скамейку. Мы не только играем в обороне, стараемся что-то создавать впереди. Если есть моменты, стараемся выжимать из них максимум.