Ещё
Анвар Гатиятулин: «Нужно иметь длинную скамейку, чтобы „Трактор“ играл активно»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анвар Гатиятулин: «Нужно иметь длинную скамейку, чтобы „Трактор“ играл активно» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после поражения во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина от «Салавата Юлаева» (2:3 ОТ, 1-1) подчеркнул, что его команда старается выжимать максимум из создаваемых моментов. Третья игра серии пройдет в Челябинске во вторник, 20 марта.
— Слова благодарности команде. Мы старались, — приводит официальный сайт «Трактора» слова Гатиятулина. — Есть ошибки, но ни к кому нет претензий.
— Вы два матча играли вторым номером. Пытаетесь измотать «Салават»?
— Чтобы играть активно, нужно иметь длинную скамейку. Мы не только играем в обороне, стараемся что-то создавать впереди. Если есть моменты, стараемся выжимать из них максимум.
Спорт-Экспресс: последние новости
Крис Смоллинг: "Полуфинал, мы идем" Антонио Валенсия: "После тяжелой недели "МЮ" победил" Глену Дэвису предъявлены обвинения в хранении и распространении наркотиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение