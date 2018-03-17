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Игорь Шалимов: «Смолова не просили поберечь для сборной»
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Игорь Шалимов: «Смолова не просили поберечь для сборной» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов после поражения от «Уфы» (0:1) в матче 23-го тура премьер-лиги заявил, что его команда не смогла справиться с хорошо обороняющимся соперником, передает спецкорр «СЭ» Екатерина ПОТАПОВА из Краснодара. Специалист также добавил, что «быки» играли в полную силу.
— Играли медленно в первом тайме, можно говорить так всегда после отрицательного результата, — сказал Шалимов. — В принципе все тоже самое — мяч медленно двигается, не бьем, когда можно это сделать. Соперник — очень организованная команд, хорошо обороняется, а когда к количеству прибавляется и качество, становится сложнее. Никакого открытого футбола не было, мы пропустили гол, нам было тяжело взламывать оборону. Так сложилась игра. Сборники разъедутся, поэтому сейчас мы ничего сделать не сможем, а когда вернутся, посмотрим, что подправить.
— Не был ли Рамирес пассивен? Не считаете, что правый латераль — проблемная позиция?
— Мы поменяли Шишкина, поставили Рамиреса, который набрал форму. Но крайние защитники должны быть активнее в атаке. Давление должно идти. Будем работать дальше, помимо слов надо отрабатывать это через тренировки.
— В недавнем туре сломался Кокорин, и у Черчесова ситуация, с которой вы много раз сталкивались. Были ли обращения по поводу Смолова? Просили ли поберечь его?
— Давайте поговорим про нашу игру. В сборной есть тренер, ему справляться с этим. Просьб по поводу поберечь Смолова не было. Что это значит? Играет в полную силу.
Краснодар — Уфа
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