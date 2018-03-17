В ожидании очередной победы: «Барселона» принимает «Атлетик» на «Камп Ноу»

«Барселона» — «Атлетик»

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона)

Начало матча: 18:15 Арбитр: Сантьяго Хайме Латре (Испания)

Каталонская «Барселона» в 29 туре испанской Примеры примет на домашней арене «Атлетик» из Бильбао. После триумфа в Лиге Чемпионов практически никто не сомневается в легкой победе подопечных Вальверде, тем более что у басков мотивации на остаток сезона не так уж и много. Для главного тренера «сине-гранатовых» это будет уже вторая встреча со своей бывшей командой — матч первого круга Эрнесто выиграл со счетом 2:0.

"Барселона" перестала плотно чередовать победы с ничейными исходами: сначала команда разобралась с мадридским «Атлетико» (1:0), а затем удачно съездила в гости к «Малаге» (0:2). Отрыв от «матрасников» составил 8 очков, и каталонцы спокойно занялись еврокубковыми делами. Там их ожидало противостояние с «Челси» в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов, ведь после ничьей в Лондоне болельщикам «Барсы» было неспокойно на душе. Однако Месси и компания уверенно разобрались с аристократами на «Камп Ноу» (3:0) и квалифицировались в четвертьфинал.

Там их будет ожидать не самый грозный соперник: итальянская «Рома» досталась каталонцам по итогам пятничной жеребьевки ЛЧ. К первому матчу 1/4 финала «Барселона» должна постараться еще больше укрепить свои позиции в чемпионате, дабы быть готовой к решающим сражениям в апреле-мае текущего года.

"Атлетик" располагается на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата, и от еврокубков подопечных Сиганды отделяет целых 9 очков. Вылет из Примеры баскам также не светит, так что следующие 10 туров «львы» будут откровенно доигрывать. В прошедшем матче чемпионата «Атлетик» расправился с «Леганесом» — 2:0, дублем отметился 31-летний Рауль Гарсия . А вот в еврокубках баски снова проиграли: очередное фиаско в матче с «Марселем» (1:2) не позволило команде Сиганды пройти дальше.

Интересные факты противостояния «Барселоны» и «Атлетика»:

Каталонцы выиграли 23 из 25 последних домашних матчей чемпионата Испании.

"Атлетик" не может забить на выезде вот уже 3 поединка Примеры к ряду.

"Барселона" забивала, как минимум, 3 гола в 4 последних матчах против «Атлетика» на «Камп Ноу».

В 7 из 8 предыдущих матчей басков во внутреннем первенстве было забито не более 2 голов.

Ориентировочные составы на игру:

Барселона: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Ракитич, Иньеста, Дембеле, Коутиньо, Месси, Суарес.

Атлетик: Аррисабалага, Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Баленсиага, Сан Хосе, Беньят, Уильямс, Гарсия, Сусаета, Адурис.

Прогноз на матч «Барселона» — «Атлетик»:

В букмекерских котировках все привычно: очень низкий коэффициент на успех каталонцев и заоблачный — на басков. Все лидеры «Барсы» сейчас находятся в отличной форме, поэтому вряд ли у «Атлетика» получится оказать достойное сопротивление команде Вальверде.

Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 1,18, ничейный исход — 8,80, виктория «Атлетика» — 21,00.

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