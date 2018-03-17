Семак: для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре — очень здорово

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал гостевую победу в матче 23-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0).

«Судя по первому тайму, думаю, были у нас возможности неплохие, чтобы создать моменты у ворот соперника. Был неплохой проход Живоглядова. Моментов было немного, но были. Во втором тайме после прохода Живоглядова забили. Краснодар много атаковал в конце, не забил Смолов в конце прекрасный момент. Естественно, мы понимаем силу соперника, команда опытная. Территориальное преимущество «Краснодара» понятно. Да, нам хочется играть лучше в плане качества игры и контроля мяча. Когда получается, когда нет, но сегодня мы довольны победой.

Установка на игру была выполнена в большей степени. В голове, конечно, подсознательно всегда сидит давление результата, поэтому во втором тайме играли ниже, чем хотели. Но это подсознательные вещи. У нас было много возможностей для того, чтобы контратаковать, но не было ресурса. У нас много игроков выпало из-за травм, болезней. Конечно, хотелось бы играть выше. Но, учитывая, уровень «Краснодара», считаю, мы сыграли качественно в обороне. В атаке же были моменты, где могли сыграть лучше. Но, в целом, для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре — очень здорово.