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Семак: для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре — очень здорово
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Семак: для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре — очень здорово 

Чемпионат.com 9 часов назад
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал гостевую победу в матче 23-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0).
«Судя по первому тайму, думаю, были у нас возможности неплохие, чтобы создать моменты у ворот соперника. Был неплохой проход Живоглядова. Моментов было немного, но были. Во втором тайме после прохода Живоглядова забили. Краснодар много атаковал в конце, не забил Смолов в конце прекрасный момент. Естественно, мы понимаем силу соперника, команда опытная. Территориальное преимущество «Краснодара» понятно. Да, нам хочется играть лучше в плане качества игры и контроля мяча. Когда получается, когда нет, но сегодня мы довольны победой.
Установка на игру была выполнена в большей степени. В голове, конечно, подсознательно всегда сидит давление результата, поэтому во втором тайме играли ниже, чем хотели. Но это подсознательные вещи. У нас было много возможностей для того, чтобы контратаковать, но не было ресурса. У нас много игроков выпало из-за травм, болезней. Конечно, хотелось бы играть выше. Но, учитывая, уровень «Краснодара», считаю, мы сыграли качественно в обороне. В атаке же были моменты, где могли сыграть лучше. Но, в целом, для нашей маленькой команды три очка в Краснодаре — очень здорово.
Наша задача стараться побеждать в каждом матче, а дальше двигаться, как сложится. Понятно, что на бумаге мы не являемся фаворитами в гонке команд за шестое место. Но мы будем стараться улучшать нашу игру. А в конце займём то место, на которое мы наработали. «Краснодар» очень хорошая команда, которая борется за Лигу чемпионов. Но я хотел бы говорить о своей команде. Все знают возможности наших соперников. Но одно дело знать, другое дело исполнять на футбольном поле. Обратная замена Фаттая вызвана небольшим повреждением. Он не мог нормально заниматься неделю. К тому же в конце матча на место нападающего пошёл Гранквист, поэтому была сделана такая замена», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
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