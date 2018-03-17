УЕФА — о матчах «Арсенала» и ЦСКА: «Мы полны решимости оставаться политически нейтральными»

УЕФА не будет вмешиваться в процесс проведения матчей 1/8 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и ЦСКА более, чем это положено по регламенту. Ранее лондонцы выступили с обращением к фанатам, которые собираются ехать в Москву. «Канониры» попросили болельщиков быть осторожными из-за резкого ухудшения отношений между Великобританией и Россией.

"УЕФА — это спортивная организация, целью которой является продвижение и развитие футбола, который может принести пользу и обеспечить удовольствие для всех слоев общества. Как следствие, мы полны решимости оставаться политически нейтральными и не будем участвовать в правительственных делах. УЕФА имеет правила безопасности организации матчей и тесно сотрудничает со всеми клубами и местными властями, чтобы обеспечить выполнение всех необходимых мер для обеспечения безопасности всех участников", — говорится в заявлении УЕФА.