Ставропольские «фурии» проиграли соперницам из «Ники»

Не порадовали по итогам очередных домашних матчей своих поклонников баскетболистки из «Ставропольчанки-СКФУ». Обе домашние встречи с Никой» завершились победой девушек из Сыктывкара.

Перед визитом на Северный Кавказ эта команда обосновалась на втором месте в турнирном реестре в первом дивизионе суперлиги. Свой высокий статус приезжие мастерицы оранжевого мяча начали подтверждать с первых минут дебютной встречи. Хозяйки были активны, но часто мазали по кольцу, а вот оппонентки исправно клали мячи в чужую корзину, причём нередко из-за шестиметровой дуги. Кроме того, имея преимущество в росте, сыктывкарские спортсменки чётко контролировали ситуацию под своим щитом.

В результате к концу дебютного тайма на табло горели цифры 12:20, а к большому перерыву — 22:39. Не отдали преимущества приезжие девушки и после перерыва. К концу третьей четверти они оторвались уже на 23 пункта — 54:31. Максимум, чего смогли добиться в заключительной десятиминутке «фурии» — немного сократить отставание. Финальный сигнал зафиксировал уверенную викторию гастролёрш с разницей в 20 баллов — 65:45.

В ответном матче воспитанницы тренера Евгения Алиева дали фавориткам серьёзный бой, однако победить снова не смогли. Стартовая половина поединка прошла в весьма напряжённой борьбе, по итогам дебютной четверти перевес визитёрш составлял всего два пункта — 18:16. К большому перерыву отрыв подрос до четырёх мячей — 32:28. А вот третью десятиминутку «фурии» провалили — 63:44. И, по сути, четвёртый отрезок рандеву стал формальностью. К финальной сирене на табло сияли цифры 78:57 в пользу коллектива из Коми.