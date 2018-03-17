Билялетдинов — журналистам: «Заканчивайте фантазировать»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина над магнитогорским «Металлургом» (4:1, 1-1) подчеркнул, что его команда показала хорошую игру, допустив минимум ошибок. Третья встреча серии пройдет в Магнитогорске во вторник, 20 марта.

— Команда сыграла хорошо. Допустили минимальное количество ошибок — приводит официальный сайт «Ак Барса» слова Билялетдинова. — Будем готовиться к следующему матчу.

— Слушайте, заканчивайте фантазировать. Это неправда.

Напомним, что вчера после первой встречи Билялетдинов сорвался на журналиста, который настойчиво спрашивал об отсутствии в составе Даниса Зарипова.

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