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Билялетдинов — журналистам: «Заканчивайте фантазировать»
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Билялетдинов — журналистам: «Заканчивайте фантазировать» 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина над магнитогорским «Металлургом» (4:1, 1-1) подчеркнул, что его команда показала хорошую игру, допустив минимум ошибок. Третья встреча серии пройдет в Магнитогорске во вторник, 20 марта.
— Команда сыграла хорошо. Допустили минимальное количество ошибок — приводит официальный сайт «Ак Барса» слова Билялетдинова. — Будем готовиться к следующему матчу.
— Правда ли, что Данис Зарипов попал в состав из-за травмы Александра Бурмистрова?
— Слушайте, заканчивайте фантазировать. Это неправда.
Напомним, что вчера после первой встречи Билялетдинов сорвался на журналиста, который настойчиво спрашивал об отсутствии в составе Даниса Зарипова.
"Че пыхтишь-то?" Скандал на пресс-конференции Билялетдинова // «Че пыхтишь-то так?» Почему нервничает Билялетдинов?
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