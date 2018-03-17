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«Тамбов» обыграл «Луч-Энергию» и вернул себе четвертое место
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«Тамбов» обыграл «Луч-Энергию» и вернул себе четвертое место 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
«Тамбов» обыграл «Луч-Энергию» в матче 28-го тура ФНЛ — 2:1. Команда набрала 49 очков и вернулась на четвертое место в турнирной таблице.
Чемпионат России
28-й тур  "Тамбов" — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 2:1 (2:0)
Голы: Горбатюк, 17 (1:0). Часовских, 42 (2:0). Болевич, 49 (2:1).
"Тамбов": Смирнов, Шляков, Горбатюк, Рыбин, Мищенко, Шевчук (Чернышов, 61), Килин (Овсиенко, 78), Кашчелан, Мурнин, Бирюков (Трусевич, 64), Часовских (Архипов, 87).
"Луч-Энергия": Шамов, Таказов, Тихий, Болевич, Павленко (Носов, 75), Дзахов (Гордиенко, 42), Машнев (Хлебородов, 73), Фомин, Гелоян, Пономаренко, Мязин (Маляка, 67).
Предупреждения: Килин, 19. Фомин, 25. Гелоян, 41.
Судья: Сельдяков.
17 марта. Тамбов. Стадион "Спартак".
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