«Тамбов» обыграл «Луч-Энергию» и вернул себе четвертое место

«Тамбов» обыграл «Луч-Энергию» в матче 28-го тура ФНЛ — 2:1. Команда набрала 49 очков и вернулась на четвертое место в турнирной таблице.

Чемпионат России

28-й тур "Тамбов" — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 2:1 (2:0)

Голы: Горбатюк, 17 (1:0). Часовских, 42 (2:0). Болевич, 49 (2:1).

"Тамбов": Смирнов, Шляков, Горбатюк, Рыбин, Мищенко, Шевчук (Чернышов, 61), Килин (Овсиенко, 78), Кашчелан, Мурнин, Бирюков (Трусевич, 64), Часовских (Архипов, 87).

"Луч-Энергия": Шамов, Таказов, Тихий, Болевич, Павленко (Носов, 75), Дзахов (Гордиенко, 42), Машнев (Хлебородов, 73), Фомин, Гелоян, Пономаренко, Мязин (Маляка, 67).

Предупреждения: Килин, 19. Фомин, 25. Гелоян, 41.

Судья: Сельдяков.