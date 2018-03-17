Сушняк по-цеэсковски. Армия Никитина снова сохранила ворота на замке

Неужели повторится история серии со «Спартаком» , которую армейцы выиграли 4-0 с общим счетом 11:1.

— А почему в вашем репортаже ни слова о юном даровании Толванене, наколотившем в плей-офф уже пять шайб? — спросили меня болельщики после первого матча серии, в котором ЦСКА победил за явным преимуществом — 4:0.

Да потому что 18-летний финский олимпиец, которому давно можно было вручить приз лучшему новичку сезона, ничем в пятничном поединке не запомнился.

Как не запомнился и вернувшийся из лазарета Пильстрем, ранее засветившийся в ЦСКА у Дмитрия Квартальнова . Впрочем, нет. Финская Вспышка завершил матч в минусах — с показателем полезности «-3».

Участник мини-конфликта с Капризовым защитник-гренадер Лауридсен пообещал затяжную серию. Наставник «шутов» Юкка Ялонен с ним молчаливо согласился и бросил в бой вратаря Рямё, который провел в серии с сочинскими «леопардами» два матча из пяти.

Гости с первых секунд бросились вперед и пару раз заставили поволноваться голкипера Сорокина. Особенно они были близки к голу, когда их капитан Регин обокрал олимпионика Киселевича.

Мозес атаковал со своей фирменной точки, но шайба угодила в живот вратарю. Нет, ты не Мозякин. Главный бромбардир отечественных чемпионатов с этой позиции наверняка снял бы паутину с каркаса ворот.

Наставник ЦСКА Игорь Никитин ввел свежие силы — вместо Плэтта появился Кузьменко, инертного Петрова заменил Любимов, вместо защитника Блажиевского вышел Ожиганов.

Толванен, как и накануне, пребывал в тени. Даже элементарную подкидку летящему на ворота партнеру выполнить не сумел.

А разозлившийся Капризов стал втыкаться в соперников. Но стоит ли раньше времени нервничать от голевого «молчания»? Напомню, Александр Радулов в полуфинале и финале чемпионского для Уфы плей-офф-2011 ни разу не поразил ворота. И потом довел безголевую кубковую серию до 18-ти матчей.

Заброшенной шайбы заполненные почти до отказа трибуны ждали 25 минут. Не 75, конечно, как в четвертом матче прошлогодней серии с «Йокеритом». Зато какой гол подарили армейцы. Размашистую контратаку начал Григоренко, продолжил Попов, а Ничушкин после изящной улитки нашел на дальней штанге Григоренко, который отправил шайбу в пустой угол.

Вскоре Товалнен показал элементы вратарского искусства, поймав на лавке шайбу перчаткой. Вошедший в раж Капризов после силового рейда из-за ворот заработал первое в матче численное преимущество, которое реализовать не удалось.

Дважды рефери Франё решительно разводил руки в стороны, заставляя скамейку хозяев разводить руками.

В третьем периоде веское слово, как и в первом матче, сказал капитан красно-синих. Накануне Андронов незамысловатым броском со средней дистанции застал врасплох голкипера Запольски. На этот раз олимпийский чемпион удивил слаломным проходом по правому флангу. И в падении протолкнул шайбу в ворота. Судьи снова на всякий пожарный сходили в «кино» и на этот раз гол засчитали.

Хозяева без нервотрепки сохранили бы сухой счет, если бы не фол Григоренко, Автор победного гола зацепил на своей синей линии соперника клюшкой и заставил вспотеть Сорокина. «Шуты» свое первое большинство в матче едва не увенчали заброшенной шайбой. Но на льду в эти две минуты не оказалось Толванена, рвущего сетку кистевыми бросками.

Сорокин засушил второй подряд и пятый в плей-офф сухарь. Как его пробить? Финнам предстоит поломать головы клюшки…

СТАТИСТИКА

ЦСКА (Москва) — Йокерит (Хельсинки) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). 5018 зрителей.

Голы: 1:0 Григоренко 3 (Попов, Ничушкин, 25.12), 2:0 Андронов 2 (Телегин, Нестеров, 46.00).

Вратари: Сорокин — Рямё (58.48).

Штраф: 6-8.