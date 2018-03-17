32-летний британский велогонщик Марк Кавендиш, трёхкратный чемпион мира в велотреке и один из самых быстрых велосипедистов в мире, выступающий за команду Dimension Data, упал в начале классической однодневной гонки «Милан — Сан-Ремо». Кавендиш задел высокий бордюр на разделительной полосе и кубарем полетел с велосипеда прямо под колёса другим велосипедистам.
Чуть больше недели назад Кавендиш уже падал на первом этапе многодневки «Тиррено — Адриатико». Видеозапись падения Кавендиша во время гонки «Милан — Сан-Ремо» можно посмотреть в твиттере «Евроспорта».