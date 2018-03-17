Дубль Дженка принес «Эвертону» победу над «Стоук Сити»

«Эвертон» в матче 31-го тура чемпионата Англии обыграл на выезде «Стоук Сити» — 2:1. Дубль в этой встрече на свой счет записал Дженк.

В других играх «Кристал Пэлас» победил «Хаддерсфилд», а «Борнмут» одолел «Вест Бромвич».

Чемпионат Англии

Премьер-лига

31-й тур "Хаддерсфилд" — «Кристал Пэлас» — 0:2 (0:1)

Голы: Томкинс, 23 (0:1). Миливоевич, 68 — с пенальти (0:2).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Шиндлер, Хадергьонай, Мэлоун (Леве, 46), Хогг, Муй, Притчард (Качунга, 71), Инс (ван Ла Парра, 61), Мунье, Кванер.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Шлупп (Кабай, 21), Макартур, Миливоевич, Ван-Биссака, Бентеке, Таунсенд, Заа (Лофтус-Чик, 89).

Предупреждения: Кабай, 58. Хогг, 70. Муй, 78. Ван-Биссака, 80. Шиндлер, 83.

Судья: Дин.

17 марта. Хаддерсфилд. Стадион John Smith's Stadium.

"Борнмут" — «Вест Бромвич Альбион» — 2:1 (0:0)

Голы: Родригес, 49 (0:1). Айб, 77 (1:1). Станислас, 89 (2:1).

"Борнмут": Бегович, Смит (Муссе, 57), Аке, С. Кук, Фрэнсис (Дэниэлс, 17), Гослинг, Л. Кук, Станислас, Кинг, Айб, Уилсон (Дефо, 73).

"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Эванс (Филлипс, 77), Гиббс, Ньом, Доусон, Хегази, Брант (Филд, 82), Якоб, Ливермор, Родригес (Робсон-Кану, 86), Рондон.

Предупреждения: Смит, 33. Ливермор, 34. Доусон, 87.

Судья: Скотт.

17 марта. Борнмут. Стадион Vitality Stadium (Dean Court).

"Стоук Сити" — «Эвертон» — 1:2 (0:0)

Голы: Дженк, 69 (0:1). Шупо-Мотинг, 77 (1:1). Дженк, 84 (1:2).

"Стоук Сити": Батленд, Джонсон, Шоукросс, Стафилидис, Зума, Адам, Аллен, Ндиай, Крауч, Шачири (Бераино, 76), Собхи (Шупо-Мотинг, 72. Хесе, 79).

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Коулман, Кин, Гуйе, Дэйвис (Калверт-Льюин, 53), Руни (Шнейдерлен, 87), Уолкотт, Дженк, Боласье (Холгейт, 90+2).

Предупреждения: Шоукросс, 55. Ягелка, 82.

Удаление: Адам (Стоук Сити), 30.

Судья: Аткинсон.

17 марта. Стоук-он-Трент. Стадион Bet365 Stadium.