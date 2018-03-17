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Болид Toleman легендарного Айртона Сенны выставили на аукцион
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Болид Toleman легендарного Айртона Сенны выставили на аукцион 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
Toleman-Hart TG184, за рулём которым Айртон Сенна лихо провёл свой дебютный Гран-при Монако в 1984 году, выставлен окажется на торги аукционным домом Bonhams в мае.
Ужасные погодные условия привели к тому, что гонка остановилась после 31-го из запланированных 76-ти кругов. Хотя Сенна пропустил вперёд Алена Проста на финише, это стало настоящей сенсацией тогда. Вот было время!
В результате Айртон получил шквал лестных отзывов за своё выступление, а Джеймс Ханто сразу после отмашки клетчатым флагом сказал: «Я думаю, что мы наблюдаем за рождением Айртона Сенны как поистине выдающегося таланта в гонках Гран-при».
Болид будет выставлен на торги аукционным домом Bonhams, который пройдут в Монако 11 мая. Кстати, одновременно попытаются найти хозяина и для McLaren MP/8A — другой триумфальной машины для Сенны. Более поздней эпохи, правда.
Несмотря на то, что в настоящее время трудно предположить, по какой цене отдадут столь редкий лот, аналитики говорят о сумме в 1 миллион фунтов стерлингов. Возможно, это ещё даже несколько заниженное значение.
«Соперничество между Сенной и Простом в конце 1980-х и начале 1990-х годов был одним из величайших спортивных противостояний всех времён», — отметили в Bonhams, обозначая тем самым бесценность данного гоночного болида.
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