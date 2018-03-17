Болид Toleman легендарного Айртона Сенны выставили на аукцион

Toleman-Hart TG184, за рулём которым Айртон Сенна лихо провёл свой дебютный Гран-при Монако в 1984 году, выставлен окажется на торги аукционным домом Bonhams в мае.

Ужасные погодные условия привели к тому, что гонка остановилась после 31-го из запланированных 76-ти кругов. Хотя Сенна пропустил вперёд Алена Проста на финише, это стало настоящей сенсацией тогда. Вот было время!

В результате Айртон получил шквал лестных отзывов за своё выступление, а Джеймс Ханто сразу после отмашки клетчатым флагом сказал: «Я думаю, что мы наблюдаем за рождением Айртона Сенны как поистине выдающегося таланта в гонках Гран-при».

Болид будет выставлен на торги аукционным домом Bonhams, который пройдут в Монако 11 мая. Кстати, одновременно попытаются найти хозяина и для McLaren MP/8A — другой триумфальной машины для Сенны. Более поздней эпохи, правда.

Несмотря на то, что в настоящее время трудно предположить, по какой цене отдадут столь редкий лот, аналитики говорят о сумме в 1 миллион фунтов стерлингов. Возможно, это ещё даже несколько заниженное значение.

«Соперничество между Сенной и Простом в конце 1980-х и начале 1990-х годов был одним из величайших спортивных противостояний всех времён», — отметили в Bonhams, обозначая тем самым бесценность данного гоночного болида.