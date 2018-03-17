Рикардиньо: «Тосно» надо обратить внимание на оборону и контролировать мяч"

Полузащитник «Тосно» Рикардиньо в перерыве матча с «Анжи» подводит итоги первого тайма (0:2).

— Что не получается у вас?

— Нам надо обратить внимание на оборону и контролировать мяч. У нас тяжёлая игра, и надо действовать аккуратно.