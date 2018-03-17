Робинсон: различие между ЦСКА и «Йокеритом» в Сорокине, который есть у нас

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон подвёл итоги второго матча полуфинальной серии Западной конференции с «Йокеритом», в котором «армейцы» победили со счётом 2:0. «Это были две похожие друг на друга игры. Обе команды вышли заряженными на лёд. «Йокерит» попытался нас перебегать. Илья Сорокин сегодня здорово сыграл. Различие между командами было в том, что у нас есть Сорокин, который позволил нам сыграть насухо. Стала ли ключевым моментом матча моя блокировка потенциального голевого паса «Йокерита» в первом периоде? Шайба после моего броска попала в Толванена, и я должен был вернуться назад. Их игрок немножко сдал скорость, чтобы дождаться второго партнёра, и я смог прервать пас. Следующие два матча «Йокерит» проведёт дома, при полных трибунах. Они постараются забить быстрый гол, потому что, если они проиграют хотя бы одну домашнюю встречу, это поставит их в невыгодное положение. Но мы будем стараться не допустить этого. Рямё сыграл сегодня очень хорошо, но у нас сегодня не так здорово сыграло большинство. Поэтому счёт сегодня был немного поменьше», — передаёт слова Робинсона корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин