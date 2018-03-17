Шамиль Газизов: О Лиге Европы не думаем 

Сергей Семак: Нужно было спокойнее доводить матч до победы. Концовка вышла нервная
«Не рано ли Семак сказал, что команда не метит в Лигу Европы? Мы всё-таки нормально оцениваем ситуацию. Если сегодня мы набрали три очка, это ни о чём не говорит. Команда идёт, результат есть, и это радует. Мы делаем большое дело. А о Лиге Европы не думаем, хотя мысли приходят, но мы их гоним. Мы показываем максимум», — приводит слова Газизова Rusfootball.
Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Уфы». Гол на 72-й минуте забил Иван Пауревич.
«Уфа» набрала 34 очка и занимает шестое место в РФПЛ, «Краснодар» с 40 баллами идет четвертым.