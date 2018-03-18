Куликов выбыл до конца сезона 

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов пропустит восемь недель из-за восстановления после операции на спине.
Таким образом, 27-летний игрок обороны пропустит концовку регулярного чемпионата и вернется в строй не раньше финала Западной конференеции, если «Виннипег» туда выйдет.
«Но это не значит, что он вернется через восемь недель, — сказал в субботу главный тренер «Виннипега» Пол Морис. — Через восемь недель я вам в следующий раз сообщу о нем новости. У него случился рецидив травмы, которую он получил в «Баффало» в прошлом сезоне. Она не прошла. Он был в порядке, а потом не был. Так что мы ждали, когда процесс воспаления пройдет».
Добавим, что в 62 матчах сезона на счету Куликова 11 (3+8) очков.