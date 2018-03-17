В РФПЛ объяснили, почему фанатам «Спартака» запретили вывесить баннер о Табакове

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин объяснил, почему болельщикам «Спартака» не разрешили вывесить растяжку в память о народном артисте СССР Олеге Табакове во время выездного матча 23-го тура РФПЛ с «Рубином». Табаков, который был болельщиком «Спартака», скончался 12 марта после тяжелой и продолжительной болезни. «Перфоманс в память об Олеге Табакове не был согласован, во-первых. Во-вторых, его МЧС не допустили, потому что у них есть такое право. У него не было прописки и сертификата. Все потуги клуба ни к чему не привели, потому что МЧС выполнило своё правило. К тому же его очень поздно принесли на стадион, но суть не в этом главная. Всё надо делать по правилам, согласовывать. К лиге не должно быть претензий, потому что всё надо делать по правилам», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым