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В РФПЛ объяснили, почему фанатам «Спартака» запретили вывесить баннер о Табакове
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В РФПЛ объяснили, почему фанатам «Спартака» запретили вывесить баннер о Табакове 

Чемпионат.com 7 часов назад
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин объяснил, почему болельщикам «Спартака» не разрешили вывесить растяжку в память о народном артисте СССР Олеге Табакове во время выездного матча 23-го тура РФПЛ с «Рубином».
Табаков, который был болельщиком «Спартака», скончался 12 марта после тяжелой и продолжительной болезни.
«Перфоманс в память об Олеге Табакове не был согласован, во-первых. Во-вторых, его МЧС не допустили, потому что у них есть такое право. У него не было прописки и сертификата. Все потуги клуба ни к чему не привели, потому что МЧС выполнило своё правило. К тому же его очень поздно принесли на стадион, но суть не в этом главная. Всё надо делать по правилам, согласовывать. К лиге не должно быть претензий, потому что всё надо делать по правилам», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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