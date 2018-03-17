Сами Леписте: Мы понимаем, что можем победить ЦСКА, попробуем сделать это послезавтра

— Сегодня мы уже лучше играли, чем в первом матче. Но по-прежнему не удается забить. Не скажу, что вратарь ЦСКА Илья Сорокин показывает что-то из ряда вон, просто у них очень здорово организована игра в своей зоне. Нам удается создавать не так много моментов в атаке. Нет, победа «Локомотива» над СКА никак не вдохновляет нас, мы и без этого четко понимаем, что можем победить ЦСКА. Попробуем сделать это уже послезавтра, — передает слова Леписте «РИА Новости» Напомним, что после сегодняшней игры счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу армейцев.