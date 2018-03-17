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Сами Леписте: Мы понимаем, что можем победить ЦСКА, попробуем сделать это послезавтра
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Сами Леписте: Мы понимаем, что можем победить ЦСКА, попробуем сделать это послезавтра 

Советский спорт 7 часов назад
— Сегодня мы уже лучше играли, чем в первом матче. Но по-прежнему не удается забить. Не скажу, что вратарь ЦСКА Илья Сорокин показывает что-то из ряда вон, просто у них очень здорово организована игра в своей зоне. Нам удается создавать не так много моментов в атаке. Нет, победа «Локомотива» над СКА никак не вдохновляет нас, мы и без этого четко понимаем, что можем победить ЦСКА. Попробуем сделать это уже послезавтра, — передает слова Леписте «РИА Новости».
Напомним, что после сегодняшней игры счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу армейцев.
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