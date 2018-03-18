«Анжи» — «Тосно» — 2:0. Видеообзор матча

«Анжи» победил «Тосно» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Автором обоих голов стал полузащитник «Анжи» Паул Антон. Первый мяч 26-летний румын забил на 17-й минуте после передачи полузащитника Арсена Хубулова . Дубль Антон оформил в концовке первого тайма.

«Анжи» после 23 туров набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тосно» (23) располагается на 14-й строчке.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».