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«Анжи» — «Тосно» — 2:0. Видеообзор матча
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«Анжи» — «Тосно» — 2:0. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Анжи» победил «Тосно» в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Автором обоих голов стал полузащитник «Анжи» Паул Антон. Первый мяч 26-летний румын забил на 17-й минуте после передачи полузащитника Арсена Хубулова. Дубль Антон оформил в концовке первого тайма.
«Анжи» после 23 туров набрал 23 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Тосно» (23) располагается на 14-й строчке.
Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».
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