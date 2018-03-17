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Илья Самсонов — о «Вашингтоне»: «До 30 апреля у меня контракт с „Металлургом“. Дальше будем думать»
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Илья Самсонов — о «Вашингтоне»: «До 30 апреля у меня контракт с „Металлургом“. Дальше будем думать» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Голкипер магнитогорского «Металлурга» Илья Самсонов после поражения от «Ак Барса» (1:4) во втором матче серии плей-офф в интервью «Бизнес Online» отметил, что был готов выйти на лед в любое время. Напомним, что он заменил Василия Кошечкина после второго перерыва и оставил свои ворота в неприкосновенности. Также игрок рассказал о своем будущем и возможном отъезде в НХЛ.
— Нелегко, наверное, входить в игру при счете 1:4?
— Нормально, всегда готовишься, настраиваешься. Жаль, что при таких обстоятельствах получилось выйти, но ничего страшного, готовимся дальше.
— Ваш контракт заканчивается, а «Вашингтон» очень заинтересован в вашем приглашении. Есть какие-то планы?
— Посмотрим в конце сезона, до 30 апреля у меня контракт с «Металлургом». Я его отработаю, а дальше будем думать.
— Следите за «Вашингтоном»?
— Конечно, и в целом за НХЛ слежу.
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