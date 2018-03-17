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«Ренн» переиграл «Бордо» и вышел на пятое место в чемпионате Франции
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«Ренн» переиграл «Бордо» и вышел на пятое место в чемпионате Франции 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
«Бордо» на своём поле проиграл «Ренну» в матче 30-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
В начале второй половины игры нападающий Исмаила Сарр вывел «Ренн» вперёд, а за четыре минуты до конца основного времени встречи полузащитник Йоанн Гуркюфф закрепил победу команды Сабри Лямуши.
«Бордо» (37 очков) занимает девятое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Ренн» набрал 45 баллов и поднялся на пятую позицию.
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