Ещё
Гол Луиса Адриано принес «Спартаку» победу в Казани
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гол Луиса Адриано принес «Спартаку» победу в Казани 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Матчем между казанским «Рубином» и московским "Спартаком" продолжилась субботняя программа 23-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Игра получилась достойной двух команд, которые выигрывали первенство страны. Гости сумели вырвать победу за 10 минут до конца благодаря голу Луиса Адриано — 2:1.
Обе команды испытывают весной сложности и с составом, и с мотивацией, и с качеством игры. Тренерам Курбану Бердыеву и Массимо Каррере приходится много фантазировать, чтобы отыскать рецепт успеха в каждом отдельно взятом матче. На сей раз этот финт снова удался итальянцу. Напомним, что неделю назад «Спартак» также в концовке вырвал победу у «СКА-Хабаровск».
Начало встречи прошло активно и с открытым забралом со стороны обеих команды. Гости добились успеха на 18-й минуте: Ханни забил трудовой гол, буквально затолкав мяч в ворота Казани. Но затем «красно-белые» стали вольно или невольно играть на удержание. Времени впереди было много и «Рубин» сравнял счет на 62-й минуте: отличился Нобоа.
Только после этого действующие чемпионы вспомнили, что ведут погоню за «Локомотивом» и постарались вернуть удачу. Это им удалось: на 81-й минуте забил Луис Адриано. Но и после этого казанцы еще могли спасти ничью, но Нобоа поразил перекладину. 2:1 — трудная победа «Спартака».
Вести.Ru: последние новости
Передача Антипина помогла "Буффало" выиграть у "Чикаго" Чемпиона НБА Глена Дэвиса обвиняют в распространении наркотиков Футболист ЦСКА Игнашевич: разберем разгром "Арсенала" от "МанСити", и полдела сделано
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волков нокаутировал Вердума на турнире UFC7
Татьяна Навка рассказала о трагедии2
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Травмированному Кокорину нашли замену1
Медведева высказалась о смене гражданства124
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение