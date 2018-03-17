Гол Луиса Адриано принес «Спартаку» победу в Казани

Матчем между казанским «Рубином» и московским "Спартаком" продолжилась субботняя программа 23-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Игра получилась достойной двух команд, которые выигрывали первенство страны. Гости сумели вырвать победу за 10 минут до конца благодаря голу Луиса Адриано — 2:1.

Обе команды испытывают весной сложности и с составом, и с мотивацией, и с качеством игры. Тренерам Курбану Бердыеву и Массимо Каррере приходится много фантазировать, чтобы отыскать рецепт успеха в каждом отдельно взятом матче. На сей раз этот финт снова удался итальянцу. Напомним, что неделю назад «Спартак» также в концовке вырвал победу у «СКА-Хабаровск».

Начало встречи прошло активно и с открытым забралом со стороны обеих команды. Гости добились успеха на 18-й минуте: Ханни забил трудовой гол, буквально затолкав мяч в ворота Казани. Но затем «красно-белые» стали вольно или невольно играть на удержание. Времени впереди было много и «Рубин» сравнял счет на 62-й минуте: отличился Нобоа.

Только после этого действующие чемпионы вспомнили, что ведут погоню за «Локомотивом» и постарались вернуть удачу. Это им удалось: на 81-й минуте забил Луис Адриано. Но и после этого казанцы еще могли спасти ничью, но Нобоа поразил перекладину. 2:1 — трудная победа «Спартака».