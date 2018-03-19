Арбитр Сельдяков вошел в историю. В тамбовском манеже допущена первая судейская ошибка

Впервые в истории в крытом манеже города Тамбов прошел матч ФНЛ: в игре 28-го тура местная команда победила «Луч-Энергию» (2:1). А на 47-й минуте, тоже впервые в истории, в этом спорткомплексе была допущена серьезная ошибка.

В том эпизоде в штрафной площади «Тамбова» был сбит футболист «Луча» Ишхан Гелоян . Однако арбитр Владимир Сельдяков почему-то решил, что фол произошел в другом месте, и вместо пенальти назначил штрафной удар.