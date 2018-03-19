Арбитр Сельдяков вошел в историю. В тамбовском манеже допущена первая судейская ошибка 

Впервые в истории в крытом манеже города Тамбов прошел матч ФНЛ: в игре 28-го тура местная команда победила «Луч-Энергию» (2:1). А на 47-й минуте, тоже впервые в истории, в этом спорткомплексе была допущена серьезная ошибка.
В том эпизоде в штрафной площади «Тамбова» был сбит футболист «Луча» Ишхан Гелоян. Однако арбитр Владимир Сельдяков почему-то решил, что фол произошел в другом месте, и вместо пенальти назначил штрафной удар.
Интересно, какую оценку поставил судье за качество работы инспектор Николай Объедков. Это важно, ведь Сельдякова недавно на время отстранили от обслуживания игр в премьер-лиге из-за скандала в матче "Зенит" — «Амкар» (0:0). Тогда он показал вторую желтую карточку футболисту гостей Николаю Зайцеву, но не удалил его. Техническая ошибка рефери привела к тому, что зенитовцы подали протест, обжаловав результат встречи. Кроме того, Сельдяков ошибочно наказал игрока «Зенита» Александра Ерохина вторым предупреждением.
И вот новый ляп. (Александр БОБРОВ)