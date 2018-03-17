Виталий Петров поедет в Blancpain GT Endurance Series на «Мерседесе» 

Виталий Петров проведёт сезон-2018 в Blancpain GT Endurance Series в 2018 году за рулём спорткара «Мерседес» при поддержке SMP Racing.
Российский пилот был подтверждён в качестве одного из членов экипажа Mercedes-AMG GT3, который подготовит коллектив AKKA-ASP. Машины окрасили в цвета SMP Racing. Петров выглядит самым опытным и титулованным спортсменом, если сравнивать с напарниками. Так, одним из его партнёров оказался выходец из РСКГ Денис Булатов. Другой же гонщик, который поедет в одном экипаже с Виталием, Майкл Мидоуз. Команда уже провела официальные предсезонные испытания на французском автодроме Поль-Рикар (13/14 марта).
Петров обладает существенным накатом, выступав в течение трёх лет в Формуле-1. Именно он стал первым пилотом из России, финишировавшим на подиуме.
Моя ракета 🚀 👊 @SMP_Racing @BlancpainGT #Mercedes #AMG pic.twitter.com/Ubar9TfBBv
— Vitaly Petrov (@vitalypetrov) 12 марта 2018 г.
SMP Racing также подтвердила, что Михаил Алёшин другой их подопечный, поедет тут же, но за AF Corse. Делить кокпит Ferrari ему предстоит с двумя иностранцами. Это будут Давиде Ригон и Мигель Молина.