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Караваев — в старте «Витесса» на матч с «Хераклесом»
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Караваев — в старте «Витесса» на матч с «Хераклесом» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Стал известен состав «Витесса» на матч 28-го тура чемпионата Голландии против «Хераклеса». У желто-черных в стартовом составе выйдет российский защитник Вячеслав Караваев.
Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.
Напомним, Караваев в январе перешел из пражской «Спарты» в «Витесс». По данным Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.
Opstelling #Vitesse Houwen, Kara, Kashia, Miazga, Faye, Serero, Mount, Foor, Beerens, Matavz, Linssen 💪🏼⚽️ https://t.co/dgqZcwVghL #vither pic.twitter.com/ICHBBzHfAB
— Vitesse (@MijnVitesse) 17 марта 2018 г.
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