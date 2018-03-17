Караваев — в старте «Витесса» на матч с «Хераклесом»

Стал известен состав «Витесса» на матч 28-го тура чемпионата Голландии против «Хераклеса». У желто-черных в стартовом составе выйдет российский защитник Вячеслав Караваев

Встреча начнется в 21.45 по московскому времени.

Напомним, Караваев в январе перешел из пражской «Спарты» в «Витесс». По данным Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

Opstelling #Vitesse Houwen, Kara, Kashia, Miazga, Faye, Serero, Mount, Foor, Beerens, Matavz, Linssen 💪🏼⚽️ https://t.co/dgqZcwVghL #vither pic.twitter.com/ICHBBzHfAB

— Vitesse (@MijnVitesse) 17 марта 2018 г.