Главный тренер «Тоттенхэма» назвал систему видеопомощи арбитра — ночным кошмаром

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высказал мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR), которая была использована в матче 1/4 финала Кубка Англии со «Суонси Сити». «Это кошмар. Мне жаль людей, пытающихся использовать эту систему. Лучше пусть рефери и его ассистенты допускают ошибки, чем ждать три или четыре минуты, пока они пересмотрят эпизод», — приводит слова Почетино Sky Sports.

Он отметил, что теперь нужно посмотреть, как использование VAR скажется на работе арбитров.

«Это очень сложно, но самое страшное для меня — это эффект для болельщика. Это будет серьёзная проблема в будущем. Посмотрим, что произойдёт на чемпионате мира», — добавил аргентинский специалист.

Во время матча с «Суонси», арбитр прибегнул к помощи VAR и отменил гол полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина из-за положения «вне игры».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.