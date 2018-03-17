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Главный тренер «Тоттенхэма» назвал систему видеопомощи арбитра — ночным кошмаром
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Главный тренер «Тоттенхэма» назвал систему видеопомощи арбитра — ночным кошмаром 

RT на русском 7 часов назад
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино высказал мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR), которая была использована в матче 1/4 финала Кубка Англии со «Суонси Сити». «Это кошмар. Мне жаль людей, пытающихся использовать эту систему. Лучше пусть рефери и его ассистенты допускают ошибки, чем ждать три или четыре минуты, пока они пересмотрят эпизод», — приводит слова Почетино Sky Sports.
Он отметил, что теперь нужно посмотреть, как использование VAR скажется на работе арбитров.
«Это очень сложно, но самое страшное для меня — это эффект для болельщика. Это будет серьёзная проблема в будущем. Посмотрим, что произойдёт на чемпионате мира», — добавил аргентинский специалист.
Во время матча с «Суонси», арбитр прибегнул к помощи VAR и отменил гол полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина из-за положения «вне игры».
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу.
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